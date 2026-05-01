Freelance and Full-time Remote Writing, Blogging, and Editing Jobs for 05/01/2026

NEED WRITERS, BLOGGERS, EDITORS, AUTHORS, OR OTHER CREATIVE FOLKS?? We’ll post your ad on WritersWeekly FOR FREE. Please complete this form: http://writersweekly.com/post-job

Freelance Writer – B2B Content
Campfire Labs

Freelance Content Marketing Writer – Pays $50-$100
Intro

Freelance Writers – Pays $0.06-$0.08/word for stories; $25-$50 for poetry.
Ellery Queen’s Mystery Magazine

Freelance Automotive Content Writer – Pays $50-$100.
Gemba Automotive

Freelance Food Writer – Pays $100-$250
Embarcadero Media Foundation

Freelance Manufacturing Content Writer
Metric Marketing

Freelance Legal Content Writer
Metric Marketing

Freelance B2B SaaS Writer (Software Reviews) – Pays $225/article.
OperatorGrade

Freelance Christian Blog Contributors
The Daily Grace Co.

Freelance Writer – Minnesota – Pays $25-$50.
Future of Us

Freelance Journalist – Maui
Hawaii Journalism Initiative

Freelance Risk, Audit, Compliance, and Information Security Content Editor – Pays $35/hour.
Omniscient Digita

Freelance Writer – Politics and Trending News
Gamurs

Freelance Litigation Expert Writer
Launch That

Full-time Remote Marketing Writer – Energy Sector
EnergyHub

Freelance Sci-fi Ghostwriters – Pays $0.03/word.
Sci-fi Ghosts

Freelance Investigative Reporter
On Point Investigations

Full-time Remote Executive Director – Pays $90K/year.
NC Health News

Full-time Remote Business Reporter – Pays $43K-$45K/year.
The Roanoke Times

Full-time Remote Reporter – near Orange County, CA. Pays $24.04/hour.
Southern California News Group

Full-time Remote Senior Revenue Growth Specialist – Pays $90K-$100K/year.
News Revenue Hub

Full-time Remote Business Editor/ Reporter – Pays $50K-$55K/year.
Publishers Weekly

Part-time Remote Yiddish Producer – Pays $25/hour.
the Forward

Full-time Remote Senior Staff Writer – Pays $55K-$65K/year.
Worcester Business Journal

Full-time Remote Staff Writer, Fierce Biotech – Pays $65K-$70K/year.
Questex

Full-time Remote Writer
Acquisition.com

Full-time Remote Writer
Theprogrampdx

Full-time Remote Technical Writer
Zachary Piper Solutions

Full-time Remote Proposal Writer
Newberry Group

Full-time Remote Scientific Writer
CellCarta

