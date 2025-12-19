Freelance Writing Jobs

Freelance and Full-time Remote Writing, Blogging, and Editing Jobs for 12-19-2025

December 19, 2025 No Comments

Remote Full-Time Home Forum Editor – Pays $100K-$130K/year
The Christian Science Monitor

Freelance Script Writer
Crealon Media

Remote Full-Time Technical Writer
Aspire IT

Freelance Content Writer – Pays $40-$50/hour
Crossing Hurdles

Remote Full-Time Copywriter
WorldStrides

Freelance Content Writer – Pays $14-$15/hour
Nexify Infosystems

Remote Full-Time K-5 Science Curriculum Writer
MGT

Remote Full-Time Copywriter – Pays $50K-$57K/year
SalaryGuide

Freelance Legal Content Writer
Jimerson Birr

Freelance Product & Website Copywriter
Knowt

Freelance Agency Copywriter – Pays $75K-$90K/year
Hawthorne Advertising

Freelance Content Writer – Pays $16-$18/hour
RLink Solutions

Remote Full-Time Copywriter – Pays $80K-$90K/year
Lovesac

Freelance Pharmaceutical Copywriter – Pays $40-$60/hour
Clutch

Remote Full-Time Copywriter
Sophie Society Co.

Freelance Creative Writer – Pays $35/hour
Crossing Hurdles

Remote Full-Time Copywriter – Pays $100K-$110K/year
Paula’s Choice Skincare

Freelance Medical Writer
BOLDSCIENCE

Remote Full-Time Technical Writer
Navarro Research and Engineering

Freelance Marketing Copywriter
FlowCandy

Freelance Web Content Writer – Pays $40-$45/hour
Aquent

Remote Full-Time Copywriter – Pays $70K-$90K/year
Excel™

Remote Full-Time Writer – Pays $50/hour
Mommy Poppins

Freelance SEO Content Writer – Pays $40-$45/hour
Onward Search

Freelance Mining Industry Copywriter – Pays $25-$35/hour
Compose.ly

Remote Full-Time Social Media Copywriter
Ahrefs

Remote Full-Time Medical Writer – Pays $80K-$90K/yer
Medscape

Remote Full-Time Pharmaceutical Copywriter
ICON plc

Remote Full-Time Money Writer – Pays $70K-$85K/year
Dow Jones

Remote Full-Time Technical Writer
ASTEC

