Freelance and Full-time Remote Writing, Blogging, and Editing Jobs for 12-04-2025

Freelance Technical Editor
Outlier AI
Freelance Crypto Content Writer
CryptoNinjas
Freelance Writer – Pays $45/hour
Crossing Hurdles
Freelance Copywriter
KeyBank
Freelance Content Writer – Pays $15/hour
ExecutivePlacements.com
Remote Full-Time Content Writer
The Reddit Marketing Agency
Remote Full-Time Copywriter – Pays $55K-$65K/year
Oxford Road
Remote Full-Time Newsletter Editor/Writer
Men In Blazers Media Network
Remote Full-Time Copywriter
Lensa
Remote Full-Time Content Writer – Pays $65K-$75K/year
iQuanti
Remote Full-Time Medical Writer – Pays $60-$105/hour
BioTalent
Remote Full-Time Crime Writer – Pays $70K-$80K/year
McClatchy Media
Freelance Content Writer – Pays $40-$50/hour
Crossing Hurdles
Remote Full-Time Writer – Pays $15/hour
Outlier
Remote Full-Time Medical Writer
ImmunityBio, Inc.
Freelance Technical Writer – Pays $50-$80/hour
Mercor
Remote Full-Time Technical Writer
NVIDIA
Freelance Copywriter – Pays $50K-$70K/year
Windmill Growth
Remote Full-Time SEO Copywriter
Triple Digital
Remote Full-Time SEO Copywriter
KeyBank
Remote Full-Time Social Media Copywriter
Ahrefs
Remote Full-Time Audit/Accounting Writer/Editor
Bárd
Remote Full-Time Personal Injury Demand Writer
BD&J Injury Lawyers
Remote Full-Time Esports & Sports Betting Writer
ClickOut Media
Freelance Nuclear Chemistry Procedure Writer – Pays $85/hour
Averro
Remote Full-Time French Content Writer
North Star Network
Remote Full-Time Social Media Expert & Copywriter
TRACTIAN
Remote Full-Time Creative Copywriter
Consensys
Remote Full-Time Lifecycle Copywriter – Pays $70K-$90K/year
Alpha Lion
Freelance Math Curriculum & Content Writer
Subject
