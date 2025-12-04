Freelance Writing Jobs

Freelance and Full-time Remote Writing, Blogging, and Editing Jobs for 12-04-2025

December 4, 2025

Freelance Technical Editor
Outlier AI

Freelance Crypto Content Writer
CryptoNinjas

Freelance Writer – Pays $45/hour
Crossing Hurdles

Freelance Copywriter
KeyBank

Freelance Content Writer – Pays $15/hour
ExecutivePlacements.com

Remote Full-Time Content Writer
The Reddit Marketing Agency

Remote Full-Time Copywriter – Pays $55K-$65K/year
Oxford Road

Remote Full-Time Newsletter Editor/Writer
Men In Blazers Media Network

Remote Full-Time Copywriter
Lensa

Remote Full-Time Content Writer – Pays $65K-$75K/year
iQuanti

Remote Full-Time Medical Writer – Pays $60-$105/hour
BioTalent

Remote Full-Time Crime Writer – Pays $70K-$80K/year
McClatchy Media

Freelance Content Writer – Pays $40-$50/hour
Crossing Hurdles

Remote Full-Time Writer – Pays $15/hour
Outlier

Remote Full-Time Medical Writer
ImmunityBio, Inc.

Freelance Technical Writer – Pays $50-$80/hour
Mercor

Remote Full-Time Technical Writer
NVIDIA

Freelance Copywriter – Pays $50K-$70K/year
Windmill Growth

Remote Full-Time SEO Copywriter
Triple Digital

Remote Full-Time SEO Copywriter
KeyBank

Remote Full-Time Social Media Copywriter
Ahrefs

Remote Full-Time Audit/Accounting Writer/Editor
Bárd

Remote Full-Time Personal Injury Demand Writer
BD&J Injury Lawyers

Remote Full-Time Esports & Sports Betting Writer
ClickOut Media

Freelance Nuclear Chemistry Procedure Writer – Pays $85/hour
Averro

Remote Full-Time French Content Writer
North Star Network

Remote Full-Time Social Media Expert & Copywriter
TRACTIAN

Remote Full-Time Creative Copywriter
Consensys

Remote Full-Time Lifecycle Copywriter – Pays $70K-$90K/year
Alpha Lion

Freelance Math Curriculum & Content Writer
Subject

