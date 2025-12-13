Freelance and Full-time Remote Writing, Blogging, and Editing Jobs for 12-13-2025

NEED WRITERS, BLOGGERS, EDITORS, AUTHORS, OR OTHER CREATIVE FOLKS?? We’ll post your ad on WritersWeekly FOR FREE. Please complete this form: http://writersweekly.com/post-job
Freelance Fact Checker/Editor – Pays $18-$30/hour
The Epoch Times
Remote Full-Time Health Care Reporter – Pays $54K-$65K/year
WTWH Media
Remote Full-Time News and Deals Writer – Pays $35/hour
People Inc.
Freelance Technical Content Writer
AUQ
Freelance Copywriter – Pays $24-$36/hour
Personal Brand Launch
Freelance Creative Copywriter – Pays $15-$20/hour
Backvac
Freelance Technical Writer
ScaledOps
Freelance Copywriter
BodyHealth
Freelance Creative Writer – Pays $25/hour
Glimmer Fics
Freelance DTC Email Copywriter
Stimulate
Freelance Celebrity & Entertainment Writer
Men’s Journal
Freelance New Orleans Saints Writer
More Views Media
Freelance Content Writer & Editor – Pays $15-$18/hour
Quik Hire Staffing
Freelance Food Critic
Tekshapers
Freelance Legal Writer – Pays $50-$60/hour
DataAnnotation
Freelance Creative Writer – Pays $35/hour
Crossing Hurdles
Remote Full-Time Creative Writer – Pays $16-$20/hour
ExecutivePlacements.com
Remote Full-Time ELA Content Writer
IXL Learning
Freelance Fashion Copywriter – Pays $40/hour
24 Seven Talent
Remote Full-Time Copywriter
Ancient Nutrition
Remote Full-Time Copywriter
Woven Health Collective
Remote Full-Time Content Writer
Avance Consulting
Freelance Content Writer – Pays $30-$35/hour
Aquent
Remote Full-Time Copywriter – Pays $75K-$90K/year
Hawthorne Advertising
Freelance Technical Writer – Pays $45-$55/hour
INSPYR Solutions
Remote Full-Time Technical Writer – Pays $70K-$95K/year
Hirenza
Freelance Technical Writer – Pays $50-$55/hour
Optomi
Remote Full-Time Technical Writer – Pays $75K-$85K/year
Mediaocean
Freelance Content Writer – Pays $55-$60/hour
BayOne Solutions
Remote Full-Time Copywriter – Pays $72K-$119K/year
Edward Jones
