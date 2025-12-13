Freelance Writing Jobs

Freelance and Full-time Remote Writing, Blogging, and Editing Jobs for 12-13-2025

December 13, 2025 No Comments

Freelance Fact Checker/Editor – Pays $18-$30/hour
The Epoch Times

Remote Full-Time Health Care Reporter – Pays $54K-$65K/year
WTWH Media

Remote Full-Time News and Deals Writer – Pays $35/hour
People Inc.

Freelance Technical Content Writer
AUQ

Freelance Copywriter – Pays $24-$36/hour
Personal Brand Launch

Freelance Creative Copywriter – Pays $15-$20/hour
Backvac

Freelance Technical Writer
ScaledOps

Freelance Copywriter
BodyHealth

Freelance Creative Writer – Pays $25/hour
Glimmer Fics

Freelance DTC Email Copywriter
Stimulate

Freelance Celebrity & Entertainment Writer
Men’s Journal

Freelance New Orleans Saints Writer
More Views Media

Freelance Content Writer & Editor – Pays $15-$18/hour
Quik Hire Staffing

Freelance Food Critic
Tekshapers

Freelance Legal Writer – Pays $50-$60/hour
DataAnnotation

Freelance Creative Writer – Pays $35/hour
Crossing Hurdles

Remote Full-Time Creative Writer – Pays $16-$20/hour
ExecutivePlacements.com

Remote Full-Time ELA Content Writer
IXL Learning

Freelance Fashion Copywriter – Pays $40/hour
24 Seven Talent

Remote Full-Time Copywriter
Ancient Nutrition

Remote Full-Time Copywriter
Woven Health Collective

Remote Full-Time Content Writer
Avance Consulting

Freelance Content Writer – Pays $30-$35/hour
Aquent

Remote Full-Time Copywriter – Pays $75K-$90K/year
Hawthorne Advertising

Freelance Technical Writer – Pays $45-$55/hour
INSPYR Solutions

Remote Full-Time Technical Writer – Pays $70K-$95K/year
Hirenza

Freelance Technical Writer – Pays $50-$55/hour
Optomi

Remote Full-Time Technical Writer – Pays $75K-$85K/year
Mediaocean

Freelance Content Writer – Pays $55-$60/hour
BayOne Solutions

Remote Full-Time Copywriter – Pays $72K-$119K/year
Edward Jones

