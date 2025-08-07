After Dinner Conversation
Phone:
Fax:
Website: https://www.afterdinnerconversation.com/
Guidelines: https://www.afterdinnerconversation.com/submissions
Editor: Kolby Granville, Founder, Editor-in-Chief
Email address: mailto:info@afterdinnerconversation.com
About The Publication:
Founder, Editor-in-Chief. “After Dinner Conversation is an award-winning independent nonprofit publisher. We believe in fostering meaningful discussions among friends, family, and students to enhance humanity through truth-seeking, reflection, and respectful debate. To achieve this, we publish philosophical and ethical short story fiction accompanied by discussion questions.” Pays on acceptance. Publishes ms within 3-6 months of acceptance. Buys all rights for three years. Occasionally accepts reprints, as long as it’s not available for free online. Responds in 4-6 weeks. Guidelines online.
Pays $75
Current Needs:
“We only accept short story fiction. No poetry. No interviews. No articles. Check out website for more info. We even have videos explaining in more detail: https://www.afterdinnerconversation.com/submissionsvideo.” Pays $75/article ranging between 1500-7000 words. Submit articles through the website.
Pays $75
Photos/Art:
“The most common mistake is spamming us without first reading a sample magazine at https://www.afterdinnerconversation.com/sample.”
Hints:
“The most common mistake is spamming us without first reading a sample magazine at https://www.afterdinnerconversation.com/sample.”
Welcomes New Writers: Yes