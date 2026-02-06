Freelance Writing Jobs

Freelance and Full-time Remote Writing, Blogging, and Editing Jobs for 02/06/2026

February 6, 2026 No Comments

Freelance Travel Writer
Travel Lemming LLC

Freelance Script Writer for Crime YouTube Channel
BSY Media

Freelance Reporter – Pays $35/hour
NTD

Remote Full-Time Night & Weekend Newswriter – Pays $60K-$65K/year
AlterNet Media

Remote Full-Time Educational Content Writer – Pays $80K-$100K/year
Orange Logic

Freelance Copywriter
The Munroe Agency

Remote Full-Time Copywriter
Fetch

Remote Full-Time Copywriter
The Cake

Remote Full-Time Technical Writer
Ping Identity

Remote Full-Time Technical Writer
Best Job Tool

Freelance Content Writer
Keystone Recruitment

Remote Full-Time Technical Writer
Haystack

Remote Full-Time Technical Writer – Pays $125K-$155K/year
Datadog

Remote Full-Time Technical Writer
Squarespace

Remote Full-Time Newsletter Writer and Editor
USA TODAY Co., Inc.

Remote Full-Time Content Writer – Pays $100K-$130K/year
Anza Renewables

Remote Full-Time Copywriter – Pays $75K-$90K/year
DEPT®

Remote Full-Time Technical Writer
Nortek Data Center Cooling

Remote Full-Time Technical Writer
Hirenza

Freelance Content Marketing Writer – Pays $35-$45/hour
Mercor

Remote Full-Time Marketing Copywriter
StackAdapt

Remote Full-Time Technical Writer – Pays $125K-$155K/year
Datadog

Remote Full-Time Medical Writer
Biogen

Remote Full-Time ELA/Social Studies Item Writer
Cambium Assessment

Remote Full-Time Content Writer
Live Your Message

Remote Full-Time Cybersecurity Technical Writer
Critical Start

Freelance Business Writer – Pays $20-$30/hour
TELUS Digital AI Data Solutions

Freelance Medical Writer – Pays $60-$64/hour
Pyramid Consulting, Inc.

Remote Full-Time Financial Content Writer
Siege Media

Freelance Content Writer (Korean)
Turing

 

