Freelance and Full-time Remote Writing, Blogging, and Editing Jobs for 02/06/2026

Freelance Travel Writer
Travel Lemming LLC
Freelance Script Writer for Crime YouTube Channel
BSY Media
Freelance Reporter – Pays $35/hour
NTD
Remote Full-Time Night & Weekend Newswriter – Pays $60K-$65K/year
AlterNet Media
Remote Full-Time Educational Content Writer – Pays $80K-$100K/year
Orange Logic
Freelance Copywriter
The Munroe Agency
Remote Full-Time Copywriter
Fetch
Remote Full-Time Copywriter
The Cake
Remote Full-Time Technical Writer
Ping Identity
Remote Full-Time Technical Writer
Best Job Tool
Freelance Content Writer
Keystone Recruitment
Remote Full-Time Technical Writer
Haystack
Remote Full-Time Technical Writer – Pays $125K-$155K/year
Datadog
Remote Full-Time Technical Writer
Squarespace
Remote Full-Time Newsletter Writer and Editor
USA TODAY Co., Inc.
Remote Full-Time Content Writer – Pays $100K-$130K/year
Anza Renewables
Remote Full-Time Copywriter – Pays $75K-$90K/year
DEPT®
Remote Full-Time Technical Writer
Nortek Data Center Cooling
Remote Full-Time Technical Writer
Hirenza
Freelance Content Marketing Writer – Pays $35-$45/hour
Mercor
Remote Full-Time Marketing Copywriter
StackAdapt
Remote Full-Time Technical Writer – Pays $125K-$155K/year
Datadog
Remote Full-Time Medical Writer
Biogen
Remote Full-Time ELA/Social Studies Item Writer
Cambium Assessment
Remote Full-Time Content Writer
Live Your Message
Remote Full-Time Cybersecurity Technical Writer
Critical Start
Freelance Business Writer – Pays $20-$30/hour
TELUS Digital AI Data Solutions
Freelance Medical Writer – Pays $60-$64/hour
Pyramid Consulting, Inc.
Remote Full-Time Financial Content Writer
Siege Media
Freelance Content Writer (Korean)
Turing
