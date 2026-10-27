YouthWorker Journal
111 Virginia Street, Suite 405
Richmond VA 23219
Phone:
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Website: https://www.YouthWorker.com
Guidelines: https://www.youthworker.com/articles/write-for-our-next-issue
Editor: Tim Baker
Email address: tbaker@salempublishing.com
About The Publication:
“Trade journal for youth ministry leaders.” 100% freelance. Welcomes new writers. Quarterly (print), monthly (web). Pays on publication. Period between acceptance and publication varies. Buys all rights. Accepts some reprints. Responds one week. Sample copy available by email.
PAY: $75 – $300
Current Needs:
“See guidelines.” Pays $75-$300/article running 250-1800 words. Only pays for print usage; not web. Pays royalties for media submissions.
“See guidelines.” Payment varies for articles running 250-1800 words.
Photos/Art:
“We typically use stock images.”
Hints:
“Please keep proposals/emails as concise as possible.”
Welcomes New Writers: Yes