Remote Full-Time State Issues Reporter – Pays $70K-$75K/year
NC Local
Freelance Health Features Editor – Pays $30-$40/hour
The Epoch Times
Freelance Food Writer
Embarcadero Media Foundation
Freelance Copywriter
Props
Freelance News Writer
Comic Book Resources (CBR)
Freelance Ghostwriter
Sci-fi Ghosts
Freelance Founding Writer
ScaledOps
Freelance Senior Copywriter
GSW, powered by Syneos Health
Freelance Film/TV Features Writer
MovieWeb
Remote Full-Time Copywriter – Pays $49-$54/hour
Aquent
Remote Full-Time SEO Content Writer
TaskVerse
Freelance Writer – Pays $40/hour
Aquent
Freelance Social Editor
Complex NTWRK
Remote Full-Time SEO Content Writer (Transcreation)
Siege Media
Freelance Technical Content Writer – Pays $40-$55/hour
Kforce Inc.
Remote Full-Time Research Writer
The Batch
Freelance Multicultural Copywriter – Pays $40-$45/hour
Tandym Group
Freelance Military Report Writer – Pays $40-$80/hour
Crossing Hurdles
Remote Full-Time Feature Writer
Rue Gilt Groupe
Remote Full-Time Technical Writers
Handshake AI Fellowship
Freelance Copywriter
GSW, powered by Syneos Health
Freelance Technical Writer
Actalent
Freelance Pediatrics Specialty Topic Editor – Genetics and Metabolism – Pays $150-$250/hour
EBSCO Information Services
Freelance B2B Technology Writer – Pays $55-$75/hour
The Marketing Blender
SUBSCRIBE TO WRITERSWEEKLY to be immediately alerted each week when new jobs are posted!
AND, CLICK HERE for even more job listings!
HAVE A QUESTION ABOUT SELF-PUBLISHING A BOOK?
a self-publishing services company that has been in business since 1998. Ask her anything.