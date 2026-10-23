Freelance Writing Jobs

Freelance and Full-time Remote Writing, Blogging, and Editing Jobs for 10/23/2026

October 23, 2026 No Comments

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Freelance SaaS Social Media Specialist
Pitchbox

Freelance Ghostwriter – Pays $0.03/word
Sci-fi Ghosts

Freelance Tech/Manufacturing Blog Writer
Modular Agency Co Ltd

Remote Full-Time Content Writer
Slasify

Freelance Military Research & Content Writer
Lemon R

Freelance Creative Strategist/Copywriter
Alpha Lion

Freelance Writer – Pays $300/article
Sunflower

Freelance B2B Copywriter
Cella

Freelance Curriculum Writer
Ascension

Freelance Copywriter
TEKsystems

Freelance Copywriter
Creative Circle

Freelance Journalist
Lady Slay D123

Freelance Copywriter
Onward Search

Freelance Content Writer
Ancestry

Freelance Social Editor
Complex NTWRK

Freelance Reporter
epistimi

Freelance Copywriter – Pays $45-$50/hour
Onward Search

Freelance Defense Writer – Pays $40-$80/hour
Crossing Hurdles

Freelance Writer – Pays $21-$25/hour
Static Media

Freelance Copywriter – Pays $26/hour
Creative Cove Inc.

Remote Full-Time Screenwriter – Pays $80K-$100K/year
Crazy Maple Studio

Freelance Writer/Stock Analyst
The Motley Fool

Freelance Weekend Writer
New York Post

Freelance Science Writer – Pays $40-$45/hour
Skill

Freelance Technical Content Writer – Pays $90-$140/hour
Synthires

Freelance Military Report Writer – Pays $40-$80/hour
Crossing Hurdles

Freelance Content Writer – Pays $28-$30/hour
DNI (Delaware Nation Industries)

Freelance Journalist & Writer – Pays $90-$140/hour
Synthires

Remote Full-Time Content Writer
Briefly

Remote Full-Time Medical Writer – Pays $60-$70/hour
Solomon Page

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Angela is not only the publisher of WritersWeekly.com. She is President & CEO of BookLocker.com,
a self-publishing services company that has been in business since 1998. Ask her anything.

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