Bookmarks Magazine
1818 MLK Blvd #181
Chapel Hill NC 27514
Phone:
Fax:
Website: https://www.bookmarksmagazine.com
Guidelines:
Editor: Jessica Teisch, Managing Editor
Email address: jessica@bookmarksmagazine.com
About The Publication:
Bookmarks magazine introduces readers to the best in books through reviews, author profiles and interviews.
Current Needs:
“We are looking for writers for our ‘consensus-oriented’ reviews, as well as writers for longer feature articles (author profiles, book genres, topical articles, etc.).” Pays $30-$400.
Please query jessica@bookmarksmagazine.com. Be sure to include a few short writing samples, book-related, if possible.
Pays $30-$400
Photos/Art:
Hints:
Welcomes New Writers: Yes