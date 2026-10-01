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Bookmarks Magazine

October 1, 2026

Bookmarks Magazine
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Bookmarks Magazine
1818 MLK Blvd #181
Chapel Hill NC 27514

Phone:
Fax:
Website: https://www.bookmarksmagazine.com
Guidelines:

Editor: Jessica Teisch, Managing Editor
Email address: jessica@bookmarksmagazine.com

About The Publication:

Bookmarks magazine introduces readers to the best in books through reviews, author profiles and interviews.

Current Needs:

“We are looking for writers for our ‘consensus-oriented’ reviews, as well as writers for longer feature articles (author profiles, book genres, topical articles, etc.).” Pays $30-$400.
Please query jessica@bookmarksmagazine.com. Be sure to include a few short writing samples, book-related, if possible.

Pays $30-$400

Photos/Art:

Hints:

Welcomes New Writers: Yes