Freelance and Full-time Remote Writing, Blogging, and Editing Jobs for 09/13/2025

Remote Full-Time Editor – Pays $60K-$65K/year
AlterNet
Remote Full-Time UX Writer
Aquent
Freelance Technical Writer
DigitalOcean
Freelance SEO + AI Search Content Writer
Omniscient Digital
Freelance Writer – Pays $100-$150/hour
Call For Referral
Freelance Writer – Pays $100-$150/hour
Crossing Hurdles
Remote Full-Time Curriculum Writer – Pays $40-$45/hour
Amplify
Freelance Copywriter
Secret Creative Org.
Remote Full-Time Beauty Writer
Vox Media
Remote Full-Time Decodable Text Writer
Newsela
Freelance Copywriter
Twine
Freelance History Writer – Pays $25/hour
US Ghost Adventures
Freelance Scientific Writer
FM Talent
Remote Full-Time Instructional Content Writer
Achievement Network (ANet)
Freelance Copywriter
Amplify
Freelance Content Writer
Robert Half
Freelance Content Developer
The Cake
Freelance Play Writer – Pays #150/hour
Crossing Hurdles
Freelance Creative Writer – Pays $45-$50/hour
Mercor
Freelance ELA Assessment Writer
Amplify
Freelance Drug Information Technical Writer
Prime Therapeutics
Freelance Medical Strategist/Writer
EVERSANA INTOUCH
Freelance Game Writer – Pays $20-$30/hour
Crazy Maple Studio
Freelance Copywriter
Grand Canyon Education, Inc.
Freelance Resumé Writer – Pays $45-$55/hour
Happen To Your Career
Freelance SEO Copywriter
MissionStaff
Remote Full-Time Curriculum Writer
Amplify
Remote Full-Time Technical Writer
Swoogo
