Freelance and Full-time Remote Writing, Blogging, and Editing Jobs for 09/13/2025

September 13, 2025 No Comments

Remote Full-Time Editor – Pays $60K-$65K/year
AlterNet

Remote Full-Time UX Writer
Aquent

Freelance Technical Writer
DigitalOcean

Freelance SEO + AI Search Content Writer
Omniscient Digital

Freelance Writer – Pays $100-$150/hour
Call For Referral

Freelance Writer – Pays $100-$150/hour
Crossing Hurdles

Remote Full-Time Curriculum Writer – Pays $40-$45/hour
Amplify

Freelance Copywriter
Secret Creative Org.

Remote Full-Time Beauty Writer
Vox Media

Remote Full-Time Decodable Text Writer
Newsela

Freelance Copywriter
Twine

Freelance History Writer – Pays $25/hour
US Ghost Adventures

Freelance Scientific Writer
FM Talent

Remote Full-Time Instructional Content Writer
Achievement Network (ANet)

Freelance Copywriter
Amplify

Freelance Content Writer
Robert Half

Freelance Content Developer
The Cake

Freelance Play Writer – Pays #150/hour
Crossing Hurdles

Freelance Creative Writer – Pays $45-$50/hour
Mercor

Freelance ELA Assessment Writer
Amplify

Freelance Drug Information Technical Writer
Prime Therapeutics

Freelance Medical Strategist/Writer
EVERSANA INTOUCH

Freelance Game Writer – Pays $20-$30/hour
Crazy Maple Studio

Freelance Copywriter
Grand Canyon Education, Inc.

Freelance Technical Writer
OP

Freelance Resumé Writer – Pays $45-$55/hour
Happen To Your Career

Freelance SEO Copywriter
MissionStaff

Remote Full-Time Curriculum Writer
Amplify

Remote Full-Time Technical Writer
Swoogo

