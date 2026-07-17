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Freelance Writing Jobs

Freelance and Full-time Remote Writing, Blogging, and Editing Jobs for 07/17/2026

July 17, 2026 No Comments

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REMINDER!!! ***THIS SATURDAY*** IS START-TIME FOR THE SUMMER, 2026 24-HOUR SHORT STORY CONTEST!!

1st Place: $300 + a free book publishing package from BookLocker valued at $975

2nd Place: $250

3rd Place: $200

+ 100 Honorable Mentions! Those writers receive a free ebook of their choice from BookLocker.com!

Read all past winning topics and story, and sign up, RIGHT HERE!

NEED WRITERS, BLOGGERS, EDITORS, AUTHORS, OR OTHER CREATIVE FOLKS?? We’ll post your ad on WritersWeekly FOR FREE. Please complete this form: http://writersweekly.com/post-job

Freelance Writer – Pays $150-$200/article
Bay Area News Group

Freelance Health Reporter
The Epoch Times

Freelance Commerce Writer – Pays $25-$35/hour
The Arena Group

Italian Freelance Writer – Pays $20/hour
Outlier

Freelance Writer
Mommy Poppins

Freelance Content Writer
Galactic Fed

Freelance Copywriter
Galactic Fed

Freelance Content Writers
Cryptoninjas

Freelance Content Writer
Microsoft

Remote Full-Time Researcher and Catalog Writer
Hagerty

Remote Full-Time Copywriter & Editor – Pays $70K-$80K/year
Enchanting Travels

Remote Full-Time Copywriter
Cart.com

Remote Full-Time Writer/Editor
LMI

Freelance Web Content Writer
Innovatix Technology Partners

Remote Full-Time Copywriter
Yahoo

Remote Full-Time Behavioral Science Writer & Architect
DonorVoice

Remote Full-Time UX Copywriter
Verndale

Remote Full-Time Scriptwriter
Gritter Francona

Remote Full-Time Communications Writer
Common App

Freelance Technical Writer
Compose.ly

Remote Full-Time Medical Writer
argenx

Remote Full-Time Market Commentary Writer
Wealthfront

Remote Full-Time Technical Writer
Signature Performance, Inc.

Remote Full-Time Technical Writer – Pays $65K-$85K/year
ImageTrend

Remote Full-Time Technical Writer/Editor
Gritter Francona

Remote Full-Time Technical Writer
Sphinx Defense

Remote Full-Time Business Development Writer
Catholic Relief Services

Remote Full-Time Technical Writer/Editor
Gritter Francona

Remote Full-Time Scientific/Medical Writer
MyOme

Remote Full-Time Technical Writer
TechFlow, Inc.

NEED WRITERS, BLOGGERS, EDITORS, AUTHORS, OR OTHER CREATIVE FOLKS?? We’ll post your ad on WritersWeekly FOR FREE. Please complete THIS FORM.

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Angela is not only the publisher of WritersWeekly.com. She is President & CEO of BookLocker.com,
a self-publishing services company that has been in business since 1998. Ask her anything.

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