Freelance and Full-time Remote Writing, Blogging, and Editing Jobs for 07/17/2026

REMINDER!!! ***THIS SATURDAY*** IS START-TIME FOR THE SUMMER, 2026 24-HOUR SHORT STORY CONTEST!!
1st Place: $300 + a free book publishing package from BookLocker valued at $975
2nd Place: $250
3rd Place: $200
+ 100 Honorable Mentions! Those writers receive a free ebook of their choice from BookLocker.com!
Read all past winning topics and story, and sign up, RIGHT HERE!
NEED WRITERS, BLOGGERS, EDITORS, AUTHORS, OR OTHER CREATIVE FOLKS?? We’ll post your ad on WritersWeekly FOR FREE. Please complete this form: http://writersweekly.com/post-job
Freelance Writer – Pays $150-$200/article
Bay Area News Group
Freelance Health Reporter
The Epoch Times
Freelance Commerce Writer – Pays $25-$35/hour
The Arena Group
Italian Freelance Writer – Pays $20/hour
Outlier
Freelance Writer
Mommy Poppins
Freelance Content Writer
Galactic Fed
Freelance Copywriter
Galactic Fed
Freelance Content Writers
Cryptoninjas
Freelance Content Writer
Microsoft
Remote Full-Time Researcher and Catalog Writer
Hagerty
Remote Full-Time Copywriter & Editor – Pays $70K-$80K/year
Enchanting Travels
Remote Full-Time Copywriter
Cart.com
Remote Full-Time Writer/Editor
LMI
Freelance Web Content Writer
Innovatix Technology Partners
Remote Full-Time Copywriter
Yahoo
Remote Full-Time Behavioral Science Writer & Architect
DonorVoice
Remote Full-Time UX Copywriter
Verndale
Remote Full-Time Scriptwriter
Gritter Francona
Remote Full-Time Communications Writer
Common App
Freelance Technical Writer
Compose.ly
Remote Full-Time Medical Writer
argenx
Remote Full-Time Market Commentary Writer
Wealthfront
Remote Full-Time Technical Writer
Signature Performance, Inc.
Remote Full-Time Technical Writer – Pays $65K-$85K/year
ImageTrend
Remote Full-Time Technical Writer/Editor
Gritter Francona
Remote Full-Time Technical Writer
Sphinx Defense
Remote Full-Time Business Development Writer
Catholic Relief Services
Remote Full-Time Technical Writer/Editor
Gritter Francona
Remote Full-Time Scientific/Medical Writer
MyOme
Remote Full-Time Technical Writer
TechFlow, Inc.
NEED WRITERS, BLOGGERS, EDITORS, AUTHORS, OR OTHER CREATIVE FOLKS?? We’ll post your ad on WritersWeekly FOR FREE. Please complete THIS FORM.
SUBSCRIBE TO WRITERSWEEKLY to be immediately alerted each week when new jobs are posted!
AND, CLICK HERE for even more job listings!
HAVE A QUESTION ABOUT SELF-PUBLISHING A BOOK?
a self-publishing services company that has been in business since 1998. Ask her anything.