Freelance Writing Jobs

Freelance and Full-time Remote Writing, Blogging, and Editing Jobs for 07/10/2026

July 10, 2026 No Comments

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NEED WRITERS, BLOGGERS, EDITORS, AUTHORS, OR OTHER CREATIVE FOLKS?? We’ll post your ad on WritersWeekly FOR FREE. Please complete this form: http://writersweekly.com/post-job

Remote Full-Time Editor – Pays $70K-$80K/year
Fierce Life Sciences

Remote Full-Time Editor in Chief – Pays $88K/year
Investigate Midwest

Freelance Medical Writer – Pays $50-$75/hour
Hueman PE Talent Solutions

Freelance Gaming Content Writer
Method

Freelance Content Writer
EliteLyfe

Freelance Technical Writer
Mercor Inc.

Freelance Odds Content Writer
Legend

Freelance Legal Content Writer — Educational YouTube
Fundmates

Freelance Movies & TV Features Writer
Collider Kids

Freelance Writer – Sneakers, Fashion & Business
TheStreet

Freelance Content Writer — SEO & Brand Voice
TransitPro Solutions

Freelance Writer Street & Adventure Event Coverage
High Gear Success

Remote Full-Time Commerce Writer – Pays $75K/year
Fox Corporation

Freelance Digital Storytelling Writer
24 Seven Talent

Freelance Books & Literature Writer
Collider

Remote Full-Time Creative Copywriter
tmp

Remote Full-Time Content Editor
DTN

Remote Full-Time Editor
Clio

Remote Full-Time Copywriter
Hi-Altitude Brands

Remote Full-Time Copywriter
Camunda

Remote Full-Time Play Writer
USA TODAY Co., Inc.

Remote Full-Time Copywriter
Farmers Insurance

Remote Full-Time Content Writer
Octave

Remote Full-Time Marketing Writer
Common App

Remote Full-Time Health Writer & Content Creator
Thrive Global

Remote Full-Time Technical Writer
Stripe

Remote Full-Time Technical Writer
Haystack

Remote Full-Time Digital Content Writer
Motorola Solutions

Remote Full-Time Health Care Content Creator
OPEN MINDS Circle

Remote Full-Time Technical Writer – Pays $110K-$130K/year
Aquia

NEED WRITERS, BLOGGERS, EDITORS, AUTHORS, OR OTHER CREATIVE FOLKS?? We’ll post your ad on WritersWeekly FOR FREE. Please complete THIS FORM.

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Angela is not only the publisher of WritersWeekly.com. She is President & CEO of BookLocker.com,
a self-publishing services company that has been in business since 1998. Ask her anything.

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