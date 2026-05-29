Freelance and Full-time Remote Writing, Blogging, and Editing Jobs for 05/29/2026

Remote Full-Time Editor – Pays $50K/year
The Progressive Magazine
Remote Full-Time Editor – Pays $135K-$150K/year
The Lever
Freelance Writer – Pays $30-$40/hour
Alignerr
Freelance Copywriter – Pays $40-$50/hour
Aquent
Remote Full-Time Writer
DataAnnotation
Remote Full-Time Independent News Center Writer
TEKsystems
Freelance News Writer
Polygon
Freelance Copywriter – Pays $30-$40/hour
Apex Systems
Remote Full-Time Website and Brand Copywriter
Jobgether
Freelance Copywriter
JuiceX
Freelance Fantasy Sports Writer
MHB Sports Media
Freelance Website and Brand Copywriter – Pays $30-$40/hour
Compose.ly
Freelance Reporter (Health Topics)
The Epoch Times
Freelance Social Copywriter (LinkedIn)
Dale WorkForce Solutions
Remote Full-Time Copywriter – Pays $70-$90/hour
RUN Studios
Freelance Technical Writer
Eliassen Group
Freelance Pharma/Medical Copywriter
Solomon Page
Freelance X/Twitter Ghostwriter
Jabroni Capital
Remote Full-Time Technical Content Writer
BairesDev
Remote Full-Time Staff Writer
Forbes Advisor
Freelance Marketing Writer – Pays $35-$50/hour
Skill
Freelance CRM Strategist & Copywriter – Pays $75/hour
MikeWorldWide
Freelance ACD Oncology Writer
Avalere Health
Remote Full-Time Research Analyst & Content Writer
Hinge Intelligence
Freelance Writer
ToSpeakOnline
Freelance Content Writer
MLee Healthcare Staffing and Recruiting
Freelance Digital Marketing Writer
SweetRush, Inc.
Freelance Content Writer – Men’s Health & SEO
Maximus
